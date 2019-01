Avis connecte ses voitures au cloud et supprime les clés

La technologie KaaS permet la transmission bidirectionnelle des données de communication entre un véhicule, le cloud d’Avis Budget Group et son application mobile. Grâce à ces véhicules effectivement " connectés ", les clients peuvent gérer la totalité de leur location via l’application mobile Avis récemment mise à jour. Ainsi, la clé de voiture est supprimée et donne la possibilité aux clients d’utiliser l’application du loueur pour ouvrir et démarrer le véhicule. Jusqu’ici, ce service permettait uniquement le démarrage sans clé et était disponible à Kansas City, aux Etats-Unis, dans le " Mobility Lab " d’Avis Budget Group, qui sert de lieu privilégié pour les tests de véhicules connectés.