Avis mise sur la voiture connectée

Selon le loueur, grâce à ces véhicules connectés, " les clients bénéficieront d’une expérience améliorée et encore plus personnalisée, tandis que l’entreprise pourra mieux gérer sa flotte et ses activités ". Avis Budget Group prévoit que l’ensemble des véhicules proposés à la location soient exclusivement des véhicules connectés d’ici à 2020.



Au niveau mondial, le loueur proposera plus de 100 000 véhicules connectés d'ici la fin 2018. L’entreprise a débuté plus tôt cette année l’installation de 50.000 Unified Telematics Platform (UTP) fournies par I.D. Systems, doublant ainsi le nombre de voitures connectées au sein d’Avis Location de voitures. Le mois dernier, la société a annoncé son partenariat avec Toyota Motor company afin de déployer 10.000 véhicules connectés aux Etats-Unis en 2018.



Pour Mark Servodidio, Président à l’international d’Avis Budget, " Utiliser les données des voitures et des voyageurs connectés nous permettra de réaliser des économies significatives et d’améliorer notre marge. Une meilleure information, délivrée de manière automatisée et en temps réel, permettra d’éliminer ou de réduire plusieurs des tâches manuelles réalisées par notre personnel sur le terrain ".