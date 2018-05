Avis roule à nouveau au Japon

Avis revient au Japon en lançant une agence au sein de l'aéroport de Chitose. Le groupe précise que "Cette ouverture est la première d’une longue série à venir cette année, avec de nouvelles agences prévues à partir de cet été dans les aéroports internationaux de Fukuoka, Narita et Kagoshima".



Le groupe a désigné Idex Auto Japan comme titulaire de la licence pour exploiter la marque au Japon. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. En effet l'entreprise japonaise est, depuis plus de 25 ans, partenaire licencié de la marque Budget, appartenant au groupe Avis Budget.



"Relancer notre marque haut de gamme sur un marché aussi important que celui du Japon illustre notre engagement continu à conduire une croissance rentable et durable" a expliqué Mark Servodidio, Président d’Avis Budget Group à l’international. "Le moment est idéal, juste avant que le Japon accueille la Coupe du Monde de Rugby en 2019 et les Jeux Olympiques en 2020" .