AwardWallet, le gestionnaire gratuit de vos programmes de fidélité

AwardVallet n’est pas un optimiseur des programmes de fidélité mais un gestionnaire au jour le jour des avantages acquis par le voyageur à l’occasion de ses déplacements. Il existe sur le marché un très grand nombre de programmes de fidélité, qu’ils soient hôteliers ou aériens, propre à des loueurs de voitures voir même à certains sites de restauration. Mais pour tenir à jour l’ensemble de ces avantages, rien ne vaut une application qui regroupe sur un même écran les points acquis et les avantages gagnés.



C’est ce que fait AwardWallet, disponible sur Android ou sur iPhone, qui va suivre pour le voyageur la situation de ses programmes et lui donner des informations sur les offres plus attractives du moment. Dans sa version de base, seules les informations enregistrées au cours des différents déplacements sont mentionnées. Pour les gérer plus finement, il vous faudra passer à la version « plus » et investir cinq euros tous les six mois.



L’avantage de la version Premium est qu’elle permet de disposer d’un historique des transactions au format Excel ou PDF et d’une mise à jour automatique des soldes qui se fait plus rapidement. Dans la version gratuite, seules les trois premières notifications d’expiration de Miles sont affichées. Elles sont illimitées dans la version Plus. Le suivi des comptes se fait automatiquement via le tableau de bord qui s’affiche et qui donne le solde et la dernière variation enregistrée, le statut dans le programme, la date de la dernière mise à jour ainsi que la date d’expiration des points les plus anciens accompagnée des informations pour à mieux profiter des avantages.



À noter, qu’une fonction complémentaire permet la gestion de vos déplacements en enregistrant les informations de réservation et en connectant automatiquement votre programme de fidélités aux déplacements envisagés.