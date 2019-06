Azul Brazilian Airlines ouvre une deuxième ligne vers le Portugal

La compagnie aérienne brésilienne exploite désormais une nouvelle route à destination de Porto. Le vol part de l'aéroport de Campinas, à 80 km de São Paulo.



Jusqu'à présent, Azul ne desservait que l'aéroport de Lisbonne.



Ce nouveau vol offre de bonnes options pour relier de nombreuses villes du Brésil comme Porto Alegre, Florianopolis, Curitiba et Belo Horizonte à des destinations importantes en Europe comme Londres, Amsterdam et Genève. Cela est possible grâce à une forte connexion avec TAP Air Portugal, qui assurera des vols de correspondance à Porto, comme c'est déjà le cas à Lisbonne.



Le vol part de Campinas à 17h20 et arrive à Porto à 7h20 les lundis, mercredis et vendredis. Sur le chemin du retour, le vol part de Porto à 9h25 et arrive à Campinas à 16h10 les mardis, jeudis et samedis.