B&B Hôtel ouvre un nouvel hôtel à Belfort

Deuxième adresse du groupe hôtelier dans le Territoire de Belfort, Le B&B Hôtel Belfort Bessoncourt abrite 47 chambres de 1 à 4 personnes. Spacieuses et confortables, elles sont toutes équipées d'une literie B&B by Bultex, du wifi haut débit, gratuit et illimité avec une TV à écran plat ou encore de la climatisation.Un petit-déjeuner complet sucré-salé est disponible en libre-service avec des produits frais et authentiques, servis chauds et/ou froids. Il coûte 6,15€ pour les adultes. Par ailleurs, il dispose d'un parking privé, gratuit et sécurisé de 50 places.4 Route Stratégique90160 BessoncourtRéservation : 08 90 10 67 02 (service 0,35 € / min + prix appel)