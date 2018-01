B&B Hôtel se fait plus urbain à Nanterre

Le B&B Hôtel Nanterre Rueil-Malmaison, 400ème établissement du groupe, présente le nouveau design qui sera déployé lors des futures ouvertures (ou rénovation) dans les grandes villes. Il met à l’honneur des matériaux nobles tels que le bois, le métal noir et des tissus de qualité. Les astuces d’agencement permettent en outre d’offrir un confort maximal tout en répondant aux exigences d’une clientèle au style de vie urbain. Ainsi, le mobilier contemporain optimise les espaces de vie au sein de l’hôtel. Ce concept est aussi en test dans les établissements Lille Centre Grand Palais et Lyon Centre Berthelot Perrache.L’hôtel B&B Nanterre Rueil-Malmaison est le 36ème hôtel du groupe en région parisienne. Il se trouve au carrefour de nombreux axes de communication : la ligne A du RER permet de relier directement et rapidement le centre d’affaires de la Défense ainsi que le centre de Paris. L'établissement est également situé à proximité de l’U Arena (3,8km) et de l’Université Paris X de Nanterre (2,9km).Les 150 chambres spacieuses et confortables du B&B Nanterre Rueil-Malmaison sont équipées d'une connexion Wifi Haut Débit gratuite mais également d'une la literie B&B By Bultex, de couettes douillettes, d'oreillers ergonomiques et d'une douchette XXL. L’accueil personnalisé est assuré 24h/24.170 Avenue du Parc de l'Ile92000 NanterreTel : 08 90 64 97 42 (service 0,35 € / min + prix appel)