B&B Hotels accélère son développement

"dans les grandes agglomérations et dans les villes de taille moyenne à forte attractivité économique et touristique (Bordeaux, Lyon, Marseille, Béthune, Belfort, etc…)"

B&B Hôtels a enregistré en France une croissance de 7,2% de volume d’affaires et de 16% au niveau mondial en 2017. Lors du précédent exercice, la chaîne hôtelière a ouvert 10 établissements dans l'Hexagone se renforçant ainsi. Le groupe compte ainsi désormais 1100 chambres à Lyon, 800 à Marseille, ou encore 500 à Bordeaux.En Allemagne et en Italie, B&B Hôtels a fortement densifié son réseau avec12 ouvertures outre-Rhin (Munich, Berlin,…), et 6 en Italie, dont Gênes et Milan. 36 mois après son implantation en Espagne, le groupe propose 400 chambres à Barcelone et 800 à Madrid, ce qui portait le nombre d’hôtels à 22 dans le pays à fin décembre 2017. Il a par ailleurs réalisé 7 ouvertures sur le mois de février 2018. B&B Hôtels prévoit désormais de renforcer sa présence en Pologne avec l’ouverture en 2018 à Cracovie de son 6ème hôtel dans le pays. Le groupe va également s’implanter dans de nouveaux pays comme la Belgique (à Anvers) et la Suisse (Zurich, avec deux adresses) et planche sur de prochaines ouvertures d’hôtels en Autriche et au Portugal.A l’international, B&B Hôtels va ouvrir 2 nouveaux établissements dans le centre de Rio et de São Paulo en 2018 et 2019 avec pour objectif d’atteindre 1000 chambres dans le pays d’ici 2021.Le groupe prévoit l’ouverture d’un hôtel par semaine cette année afin de tenir son objectif de 620 hôtels, soit 55 000 chambres d’ici 2020.