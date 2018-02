B&B Hôtels achète 7 établissements en Espagne

Le Groupe B&B Hôtels a acheté 7 nouvelles adresses : B&B Hotel Getafe, B&B Hotel Jerez de La Frontera , B&B Hotel Castellon, B&B Hotel Rubi, B&B Hotel Granada Estacion et B&B Hotel Oviedo. Sur ces nouvelles acquisitions, cinq sont déjà en location tandis que les deux autres seront cédées prochainement pour être ensuite exploitées sur une base locative, conformément à la stratégie "asset-light" du Groupe.



Le communiqué souligne que "Moins de trois ans après son implantation sur ce marché, le Groupe B&B Hotels s’est déjà imposé en tant que leader de son segment. Avec le rachat de 4 hôtels Apollo Management et Continental Hotels en 2015 et l’acquisition de la chaîne Sidorme Hotels en octobre 2016, ce nouvel accord permettra au Groupe B&B Hotels de renforcer sa présence dans la péninsule ibérique, avec une capacité d’accueil à plus de 2 700 chambres réparties entre 29 établissements".



Fabrice Collet, PDG du Groupe B&B Hotels ajoute : "Nous poursuivrons notre développement dans la péninsule ibérique, une destination très prisée aux multiples potentialités. En cherchant des opportunités dans la région, nous allons pouvoir étendre notre offre et préserver notre position de leader du segment de l’hôtellerie économique".