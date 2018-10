B&B Hôtels mise sur l'international

La chaine hôtelière française B&B Hôtels étend sa toile en réalisant sa première acquisition en Allemagne. Elle vient d'acheter auprès de Covivio de 9 hôtels (750 chambres) situés dans 9 villes dont 7 grandes capitales allemandes (Berlin, Düsseldorf, Cologne, Francfort, Munich,…). Cette opération portera à près de 25 le nombre d’ouvertures prévues dans le pays en 2018. Les établissements acquis vont être rénovés pour suivre les "standards de qualité de la chaîne".



5 nouveaux pays cette année

B&B Hôtels ne regarde pas uniquement outre-Rhin. Elle a aussi étendu son offre Econochic à trois nouveaux pays cette année. Elle s'est installée au Portugal, avec l’inauguration en juillet dernier d’un premier établissement dans la région de Coimbra.



Elle est présente en Belgique (à Anvers) et en Suisse (à Rümlang près de l’aéroport de Zurich) depuis l'ouverture en septembre de ses premiers hôtels. Ces inaugurations marquent le lancement d’un plan de développement de 15 nouveaux hôtels en Belgique et 30 en Suisse.



L'enseigne devrait également s’implanter prochainement en Autriche et en Slovénie. Au total, B&B Hôtels prévoit 5 nouvelles implantations en Europe en 2018.



620 hôtels en 2020

Le groupe compte poursuivre cette politique de développement en Europe et à l'international. Il souhaite ainsi accroître sa capacité hôtelière de plus de 45% à horizon 2020. Cela représente l’ouverture d’un établissement par semaine pour atteindre 620 adresses dans le monde en 2020. B&B Hôtels explique "Cette croissance passera par de nouvelles acquisitions et la construction d’hôtels neufs situés au cœur des centre-villes et des grandes agglomérations".