B&B Hôtels poursuit son développement sur Marseille

Situé en périphérie Est de la ville, B&B Hotel Marseille La Valentine Saint-Menet propose 82 chambres de 1 à 4 personnes. Elles sont toutes équipées de la literie B&B by Bultex , du wifi haut débit, gratuit et illimité avec une TV à écran plat et de la climatisation.Un petit-déjeuner complet sucré-salé est proposé en libre-service avec des produits frais et authentiques, servis chauds et/ou froids, à 6,15 € pour les adultes. Les voyageurs d'affaires peuvent aussi profiter d'un parking privé et sécurisé (60 places). L'hôtel est proche du Stade Vélodrome Marseille (9 km) ou encore de l’Autoroute A50.Domaine de la Reynarde13011 MarseilleTel : 08 90 71 20 38 (Service 0,35 € / min + prix appel )