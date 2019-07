BCD Travel acquiert le japonais Hitachi Travel Bureau

L'un des plus importants de la Région Asie-Pacifique pour les voyages d'affaires. « Désormais majoritaire dans notre entreprise au Japon, au côté de notre partenaire de confiance Hitachi Travel Bureau, nous nous réjouissons d’améliorer encore plus notre offre de produits et services pour nos clients locaux et internationaux sur ce marché clé» , a déclaré Greg O'Neil, Président de BCD Asie-Pacifique.



Hitachi Travel Bureau compte 280 employés avec deux bureaux en Chine et au Japon. Ses ventes annuelles s'élèves à 330 millions de dollars.

« Nous nous développons sur des marchés où la demande en voyages d'affaires augmente et où nos clients veulent que nous soyons. Cette acquisition nous ouvre de nouvelles opportunités commerciales sur l'un des plus beaux marchés du voyage dans le monde » , conclut e John Snyder, président et CEO de BCD Travel.