BCD Travel automatise le remboursement des billets d’avion inutilisés

Quand un billet n’est pas utilisé, à cause d’un changement de la part de la compagnie aérienne ou d’un changement de programme pour le passager, même les billets non remboursables peuvent être éligibles à un remboursement partiel. Cependant, beaucoup de sociétés ne savent pas qu’elles ont la possibilité de réclamer ces sommes.



"Quand les billets d’avion ne sont pas utilisés, les voyageurs, et même les entreprises, les oublient trop souvent et ne demandent pas le remboursement auquel ils ont droit. Notre service de suivi des billets fonctionne comme un filet de sécurité, même pour les entreprises ayant une politique de prix bas. Nous pouvons réserver des tarifs bas et garantir un remboursement (partiel) en cas d'annulation ou de changement de réservation" , explique Stewart Harvey, Président EMEA chez BCD Travel.



Cette solution, déjà en place en France, identifie tous les remboursements potentiels des billets inutilisés et les rembourse automatiquement aux clients, même si les voyageurs n’en ont pas informé BCD Travel. Le communiqué ajoute "BCD a ajouté un rapport explicite démontrant les avantages financiers que ce service apporte à DecisionSource, son système de sécurité et d’informatique décisionnelle. Ce service offre aux responsables de voyage un nouvel outil pour mesurer et améliorer la performance de leur politique voyage".