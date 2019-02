BCD Travel choisit SAP Customer Data Cloud

Ce système de gestion des identités des voyageurs de troisième génération, basé sur la solution SAP Customer Data Cloud, transformera TripSource, le gestionnaire de profils existant de BCD, en une solution " digital first" qui combinera trois fonctions: la gestion d’identité des voyageurs, la gestion du consentement des voyageurs et la gestion du profil des voyageurs sur une seule plate-forme.



Une solution qui offre aux voyageurs une transparence et un contrôle de l’utilisation de leurs données personnelles, allant au-delà des normes minimales établies par le RGPD de l’Union européenne.