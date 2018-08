BCD Travel étudie l'influence des nouvelles technologies sur le sourcing

"Puisque les acheteurs de voyages d’affaires s’apprêtent à entamer leur cycle annuel de négociations, nous avons pensé que le thème du sourcing constituerait une bonne entrée en matière pour notre série Inform"

sourcing

"La technologie ne sonne pas nécessairement le glas des réglementations, mais elle contribuera à les adapter aux besoins individuels et à relever le niveau de conformité"

Miriam Moscovici, directrice des technologies émergentes et responsable de l’équipe de rédaction de ces rapports baptisés Inform, explique :Ce premier article passe ainsi à la loupe les domaines spécifiques ducomme l’identification et la sélection des fournisseurs, la spécification des produits et services, la tarification et l’établissement du contrat, la présentation des choix aux voyageurs, le paiement et la gestion de la performance du fournisseur.Il met entre autres en avant :- la capacité de la blockchain à faciliter la signature de contrats judicieux, ainsi que le rachat et l’échange des points de fidélité dans les programmes hôteliers ;- le rôle du machine learning dans l’abaissement automatique des plafonds tarifaires, qui permet de mettre en avant les hôtels les moins chers et de réaliser des économies ;- la place de la réalité virtuelle dans la configuration des salles de réunion et le remplacement des rencontres en personne.- le rôle des bots qui dépassent le cadre des conversations instantanées et s’invitent dans l’automatisation des tâches quotidiennes, comme l’analyse des dépenses, la gestion de catalogue, l’établissement de bons d’achat, la gestion de la facturation et des paiements.Le document fournit également des conseils aux lecteurs pour stimuler l’innovation au sein de leur entreprise : rejoindre des groupes de test bêta, consolider les données et les systèmes avant d’introduire de nouvelles technologies...Les prochains articles qui seront publiés entre cet automne et le 1er semestre 2019, traiteront de l'influence des nouvelles technologies sur le Business Travel dans les domaines de la réglementation, la communication, l’obligation de diligence les paiements et dépenses ainsi que la gestion de la performance.Ainsi, le second volet de la série "Inform" qui s’intéressera aux réglementations, sera présenté en octobre., précise Mike Eggleton, auteur principal de la série d’articles et Senior Manager Analytics and Research chez BCD Travel.Les 6 articles seront disponibles en téléchargement au fur et à mesure de leur publication sur cette page.