BCD Travel lance SolutionSource

BCD Travel lance le marketplace SolutionSource, une plate-forme permettant aux acheteurs de voyage d'avoir rapidement accès à des technologies dans des catégories clés, comme la gestion du risque, la garantie de prix, la gestion des imprévus aériens, l’optimisation de programme et d’autres encore. Freebird, Rocketrip, Fairfly et Yapta font partie des premiers partenaires agréés de SolutionSource.



- Freebird est une solution mobile grâce à laquelle les voyageurs d’affaires évitent les files d’attente et peuvent réserver un autre billet après un imprévu aérien, en quelques minutes sur leur téléphone.

- Rocketrip réduit les frais des déplacements professionnels en récompensant les voyageurs qui économisent.

- Fairfly est la garantie de toujours payer son billet d’avion au meilleur prix.

- Yapta offre des solutions pour les voyages d’affaires comprenant l’assurance prix pour les avions et les hôtels.



La disponibilité de technologies spécifiques peut varier d’un pays à l’autre, mais l’expansion de la plate-forme continuera en 2018 avec des partenariats supplémentaires.



"Le voyage connaît une ère formidable d’innovation. En tant que plateforme ouverte, SolutionSource permet à nos clients d’accéder aux dernières technologies", affirme Yannis Karmis, senior vice president Product planning and development pour BCD Travel. "Notre écosystème ouvert permet aux fournisseurs technologiques d’intégrer nos plates-formes propriétaires pour créer une expérience de gestion de voyage complètement fluide".



Les clients peuvent d'ores et déjà naviguer dans SolutionSource afin de trouver des solutions technologiques qui les aideront à personnaliser et à améliorer leur programme de voyage.