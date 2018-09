BCD Travel : les voyages d’affaires plus chers en 2019

L'aérien va peser plus lourd sur les budgets des voyage d'affaires en 2019. Les prix moyens des billets d’avion pour les, en classe Affaires comme en classe Éco, devraientl'année prochaine. À, les tarifs des places oscilleront entreLes baisses les plus importantes sont attendues en Amérique latine, en Éco, et les plus fortes augmentations dans la zone du Pacifique Sud-Ouest, en Business. En Amérique latine, une concurrence accrue fera chuter les prix tandis qu’au Pacifique Sud-Ouest, le maintien de la capacité et la hausse de la demande feront grimper les tarifs aériens régionaux.En Europe, la demande pour les transports aériens continue de croître, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux. Malgré les grèves récentes sur certains marchés et les risques géopolitiques qui pourraient affecter l'économie européenne, le trafic aérien a augmenté de 6,3% au cours du premier semestre de 2018. Ce sont surtout les lignes long-courriers - en particulier vers l'Asie - qui ont engrangé de bons résultats.Les compagnies aériennes essaient de satisfaire la demande, par exemple en investissant dans de nouveaux appareils. En juin 2018, 27% d'avions supplémentaires ont été livrés aux compagnies européennes par rapport à l'année précédente.Lesdevraient, avec peu de variation par région. En revanche, il faut s’attendre à des écarts bien plus importants au niveau des pays, comme en Inde, où une hausse des tarifs de 6 à 8% est prévue. À l’inverse, une, en particulier en Éthiopie et au Maroc.Aux États-Unis, le taux d’occupation des hôtels est généralement plus élevé sur douze mois, en particulier dans les grandes villes, grâce à la stabilité et la solidité de l’économie américaine. Les voyageurs pourraient ainsi être confrontés à de graves problèmes de disponibilité dans certaines zones.Les Prévisions pour l’industrie 2019, réalisées par BCD Travel, donnent aux Travel managers et aux Acheteurs des prévisions tarifaires qui leur permettent d’établir des budgets et de mieux se préparer aux négociations avec les fournisseurs. Le document aborde également d'autres thématiques que l'aérien et l'hôtellerie comme les réunions, les transports terrestres, la sécurité et les risques en voyage, les hébergements alternatifs, les tendances macroéconomiques à l’échelle régionale et mondiale...Le rapport "Les Prévisions pour l'industrie" est disponible gratuitement sur cette page