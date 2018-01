BCD Travel renouvelle sa confiance à Amadeus

Faut-il voir dans le nouvel accord signé entre BCD et Amadeus, les prémices de relations plus tenues entre une TMC et un GDS ? On serait tenté de le croire avec la signature d'un accord de distribution global pluriannuel entre les deux partenaires.



Les clients de BCD Travel présents dans 23 pays à travers le monde bénéficieront des technologies développées par Amadeus comme Selling Platform Connect, Amadeus Ticket Changer et Amadeus Master Pricer.