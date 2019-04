BCD Travel: un livre blanc sur l'avenir du paiement virtuel

Paiement : Le Virtuel est Votre Nouvelle Réalité

"Les Travel managers qui cherchent des solutions pour accroître la satisfaction des voyageurs tout en évitant certains pièges liés aux moyens de paiement traditionnels devraient étudier les avantages du paiement virtuel

nous voyons de plus en plus de programmes de voyages d’affaires qui intègrent le paiement virtuel."

Ce livre blanc publié ce jeudi par BCD Travel , se concentre sur les atouts de l'automatisation des paiements, rendue possible par l'utilisation de cartes virtuelles : sécurité, efficacité et collecte de données, autant d’avantages qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs programmes de voyages." fournit des informations pratiques qui aident les acheteurs de voyages à prendre des décisions concernant les options de paiement virtuel.Ce livre blanc traite des sujets suivants :- Ce que vous devez savoir sur les cartes virtuelles et l'automatisation du paiement- La place des cartes virtuelles dans l’écosystème des paiements- Les défis et les avantages des moyens de paiement traditionnels- Les avantages et les limites des moyens de paiement virtuels- Comment choisir l'option de paiement appropriée- Ce qu’implique la mise en œuvre de modes de paiement virtuels", précise Mike Eggleton, Senior Manager Analytics & Research chez BCD Travel. "Avec l'adoption croissante des technologies liées aux déplacements professionnels", explique t'il, "