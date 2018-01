Bad buzz pour American Airlines

Membres de l’équipe de basket des Memphis Hustle, Marquis Teague et Trahson Burrell ont embarqué le 24 décembre à bord de la compagnie régionale Envoy Air à Dallas, pour se rendre à un match prévu dans le Dakota du Sud. Ils croisent des admirateurs qui, assis en Première, leur donnent leur couverture pour voyager plus confortablement dans leur classe éco. Mais une hôtesse ne l’a pas vu ainsi et a fait expulser les deux joueurs en les accusant de vol. Le temps de s’expliquer, les deux basketteurs avaient raté leur avion… et leur match.



La maison mère American Airlines a finalement présenté ses excuses et s’est engagé à surclasser les joueurs lors d’un prochain vol. Mais il reste que cette anecdote alimente la polémique, la compagnie American Airlines étant régulièrement accusée de " traitement irrespectueux, discriminatoire et dangereux " à l'égard de la communauté afro-américaine. En l'occurrence, l'hôtesse et les joueurs étaient tous afro-américains.