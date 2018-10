Bagage endommagé ou perdu : seulement 1 passager sur 4 dépose une plainte

La dernière étude d'AirHelp révèle que 73% des passagers aériens en Europe ne déposent pas de réclamation en cas de perte ou d'endommagement de leur bagage à l‘aéroport. Pourtant, selon la Convention de Montréal et la législation française, les voyageurs peuvent dans ce cas avoir droit à une indemnisation allant jusqu'à 3000€ de la part de la compagnie en faute.



Dans un tiers des cas (31%), les clients n'ont pas déposé de demande d'indemnisation car ils ne pensaient pas y avoir droit. De plus, 26% des sondés ne connaissaient pas ce droit et 24% estimaient que ce "n'était pas la peine" de le faire.



Le sondage indique par ailleurs que 44% des passagers européens ont déjà vécu des problèmes de retard, de perte ou d'endommagement de leurs valises enregistrées.