Bamboo Airways prépare son décollage

Si Bamboo Airways n'est pas parvenue à décoller fin 2018 comme elle le souhaitait, le lancement approche. La nouvelle low-cost vient d'obtenir son certificat de transporteur aérien.Son programme de vols proposera 37 routes. La compagnie débutera ses opérations en reliant Hanoï à Hô Chi Minh ville ou encore Quyi Nhơn et Dong Hoi. Le transporteur prévoit de lancer par ailleurs des vols Hô Chi Minh ville - Qui Nhon et Ho Chi Minh ville - Van Don. Il assurera jusqu'à 60 fréquences domestiques par jour.La jeune entreprise compte effectuer des liaisons vers le Japon, la Corée du Sud et Singapour avant la fin de l'année 2019. Elle espère également pouvoir, par la suite, mettre le cap sur l'Europe.Détenue par FLC Group, Bamboo Airways se concentrera dans un premier temps sur les destinations où le groupe vietnamien a fortement investi dans les infrastructures touristiques et aéroportuaires.La compagnie n'a pas encore communiqué la date officielle de son lancement.