Bangkok envisage la construction d'un troisième aéroport

Les deux aéroports de Bangkok, Don Mueang et Suvarnabhumi, connaissant une fréquentation proche de la saturation, les autorités locales envisagent de créer une nouvelle infrastructure dans la province de Nakhon Pathom, à 50 kilomètres de la capitale thaïlandaise. Un projet dont le coût devrait avoisiner les 600 millions d’euros. Le département des aéroports de Thaïlande, à l'origine du projet, doit transmettre ses propositions au ministère thaïlandais des Transports qui décidera, dans le courant du mois d'août, si le projet est validé.





Si le principe de la construction est entériné, les travaux commenceront dès 2023 et devraient s’étaler sur 2 à 3 ans. Il est également prévu qu’un rapport d’évaluation de l’impact sur l’environnement soit effectué. Au total, l’aéroport pourrait accueillir à pleine capacité 25 millions de voyageurs par an. L’objectif est de désengorger les deux portes d’entrée de la capitale, principalement Suvarnabhumi. Inauguré en 2006, il reçoit désormais près de 70 millions de passagers chaque année, alors qu’il était initialement prévu pour 40 millions.