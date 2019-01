Bangkok: fermeture partielle de l'aéroport Don Mueang du 29 janvier au 1er février

Environ 700 mètres de la piste ouest seront fermés du 29 janvier au 1er février. Cela aura pour effet de réduire de 26 à 22 par heure le nombre de vols à l’arrivée pendant la durée des travaux.



La direction de l'aéroport précise que " le maximum sera fait pour accueillir les passagers dans les meilleurs conditions possibles et minimiser l’impact de ces perturbations."



Les voyageurs peuvent contacter l’aéroport au 02-535-1192 (ou +66-2-535-1192 depuis l’étranger) à toute heure pour obtenir des informations supplémentaires.



L’aéroport Don Mueang, le deuxième de Thaïlande en termes de fréquentation, a accueilli plus de 40 millions de passagers au cours de l’exercice 2018, soit 9 % de plus que l’année précédente.



Après une série de rénovations, sa capacité d’accueil est désormais d’environ 30 millions de voyageurs par an.