Barcelone: grève du métro lundi 29 avril

"Le service de métro sera considérablement affecté lundi prochain

Les employés du métro barcelonais remettent le couvert. Après la grève du 8 avril pour dénoncer la présence d’amiante, ils organisent une nouvelle journée de mobilisation, lundi 29 avril.Les salariés de TMB (Transports Métropolitains de Barcelone) feront grève sur deux franges horaires de quatre heures, soit le matin de 6h à 10h, l’après-midi de 16h à 20h, et la nuit de 21h35 à 23h35, où les passagers pourront attendre le métro plus de 60 minutes." avertit TMB. Aux heures de pointe, 40 % des services seront maintenus, soit de 06h30 à 09h30 et de 16h à 20h. Le taux descendra à 20 % aux heures creuses.Un trafic ralenti jugé insuffisant pour absorber le nombre de passagers habituels, surtout pendant les quatre heures du matin où 340 000 voyageurs sont attendus et celles de l’après midi, où 370 000 entrées sont prévues.