Barrière et Louvre Hotels allient leurs forces

Barrière a choisi Louvre Hotels pour la commercialisation en ligne de certains de ses établissements. L'accord prévoit que le groupe qui détient entre autres les enseignes Golden Tulip et Kyriad, présentera sur sa plate-forme de réservation l'ensemble des 18 hôtels de luxe Barrière.



De son côté, l'entreprise propriétaire du Majestic ou encore du Normandy proposera une sélection de 20 établissements haut-de-gamme des marques Royal Tulip, Golden Tulip et Sarovar de Louvre Hotels Group.



Pierre-Frédéric Roulot, CEO, Louvre Hotels Group et Jin Jiang Europe explique "La puissance de Louvre Hotels Group sur les marchés touristiques asiatiques n'a pas d'équivalent et cette capacité à rendre visibles nos marques et plates-formes de distribution représente un atout de taille pour des partenaires comme le groupe Barrière. Nos ambitions de développement seront rendues possibles grâce à des synergies puissantes comme celles-ci, permettant le renforcement de notre plate-forme de distribution avec une nouvelle offre haut-de gamme".



Pour Dominique Desseigne, PDG de Barrière "Ce nouveau partenariat s'inscrit dans notre stratégie de développement international et conforte notre positionnement d'acteur incontournable de l'hôtellerie et des loisirs haut de gamme. Cette alliance commerciale avec Louvre Hotels Group va permettre une accélération du développement de la clientèle asiatique dans nos hôtels ainsi qu'une visibilité accrue sur les plates-formes de réservation à l'international".