Belle croissance pour l'aéroport de Bordeaux en 2018

L'Aéroport de Bordeaux conclut l'année 2018 par un nouveau record de trafic avec 6.799.572 passagers, un an seulement après avoir franchi le cap symbolique des 6 millions de passagers transportés. En gagnant 576.000 voyageurs supplémentaires, 2018 représente la meilleure performance enregistrée sur la plateforme bordelaise. Dès l'été 2018, le nombre de passagers a doublé par rapport à 2009 annonçant une 9ème année de croissance continue.



Si l'on isole le trafic des liaisons sur Paris (Orly et Charles-de-Gaulle), compte tenu du contexte de concurrence ciblée par la SNCF sur la LGV, la croissance de l'Aéroport de Bordeaux est de +17,8% (soit 839.000 passagers supplémentaires), ce qui signe la meilleure croissance depuis la création de la société aéroportuaire.



Un dynamisme soutenu par le puissant marché international de près de 3.800.000 passagers, soit plus de la moitié des voyageurs et une hausse de +21 ,2%. Ce développement exponentiel est considérablement porté par les vols low cost, qui atteignent une croissance record de +22,1%. Ce dynamisme est suivi par l'ensemble des acteurs low cost et principalement easyJet qui confirme sa position de leader en installant durablement une base à Bordeaux au printemps dernier.