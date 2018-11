Berlin : Hampton by Hilton passe à l'est

Hampton by Hilton a ouvert un 3eme établissement à Berlin. Ce nouvel hôtel s'est installé à l'est de la ville dans le quartier de Friedrichshain. Il permet aux voyageurs d'affaires de séjourner au cœur du nouveau centre Mercedes Platz et à 40min des aéroports Berlin Tegel et Berlin Schönefeld.