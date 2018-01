Besançon travaille son tourisme d'affaires

Les rencontres « The place to B », réservées aux professionnels et organisateurs de réunions professionnelles, auront lieu le 1er février à 18h à Micropolis et sont organisées par Besançon-Events, collectif regroupant le Comité Départemental de Tourisme du Doubs : Doubs Tourisme, le Bureau des congrès de l’Office de Tourisme de Besançon, le Palais des Congrès et Parc des Expositions de Besançon : Micropolis et la Saline royale d’Arc-et-Senans. Le rendez-vous sera l'occasion de présenter la nouvelle vidéo de promotion du tourisme d'affaires dans le Grand Besançon, film intitulé " Sortez du cadre ".