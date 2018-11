Best Western Hotels se renforce en Alsace

Le Best Western Plus Hotel Les Humanistes Sélestat propose 60 chambres. Déclinées en plusieurs catégories Standard, Supérieure, Deluxe ou Executive, elles affichent une décoration moderne et recherchée. De plus, certaines d'entre-elles offrent une vue imprenable sur la montagne.Toutes les chambres sont équipées d’une télévision full HD, d’un mini-réfrigérateur, d’un coffre-fort individuel, d’une prise de recharge USB, d’un accès à internet haut débit, d’une ligne téléphonique directe et d’un plateau de courtoisie avec machine à café et thé.Le nom et la thématique de l'hôtel souligne l’histoire de Sélestat. En effet, la ville a joué un rôle clé dans la diffusion du savoir avec son école latine et la Bibliothèque Humaniste. L’établissement s’en est ainsi inspiré pour sa décoration. Chaque chambre célèbre un humaniste moderne et contemporain. Pour chacune d’elles, Philippe Dié, artiste peintre a réalisé des portraits uniques de ces figures emblématiques telles que Nelson Mandela, Simone Veil ou encore Gandhi.Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un bar, un restaurant ainsi qu'un espace bien-être composé d’une piscine, d’un sauna et d’un hammam.L'hôtel 4 étoiles possède aussi deux salles de réunion modulables d’une capacité de 30 personnes. Ces espaces sont baignés par la lumière du jour en rez-de-jardin. Un parking de 80 places est disponible.4 Rue Du Golf67600, SélestatTel : 03 67 20 13 67