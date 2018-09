Best Western lance deux nouvelles enseignes de boutique-hôtels

Le patron de Best Western Hotels, David Kong, a expliqué lors de la présentation des deux nouvelles enseignes de boutique-hôtels "Sadie Hotel et Aiden Hotel sont des marques chics, sophistiquées et uniques qui refléteront le style et le pouls de la communauté où elles sont installées, offrant aux clients un sens de l'aventure et du plaisir dans chaque hôtel".



Si les adresses des deux marques auront des décorations et personnalités uniques, elles disposeront toutes d'une zone publique multi-fonction abritant un bar ou un café, des sièges modernes signatures et un check-in mobile. Les établissements présenteront aussi aux clients des objets "brandés" Sadie Hotel ou Aiden Hotel disponibles à la vente.



Le groupe hôtelier n'a pas encore indiqué les destinations et dates d'ouverture des premiers établissements.



Avec la création des deux nouvelles enseignes, Best Western compte désormais 13 marques dans son catalogue.