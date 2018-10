Best Western ouvre un hôtel Glo à Dallas

"Nous sommes ravis de célébrer l'ouverture de notre première propriété GLō et de présenter au monde entier cette marque innovante et centrée sur le voyageur

millenials

", déclare David Kong, le président et directeur général du groupe hôtelier.Conçu en tenant compte des attentes des "", ainsi que d'autres, il y a certaines caractéristiques disponibles telles que des clés numériques, un concierge numérique, et des postes de travail communs.Parmi les caractéristiques de cet établissement de 75 chambres GLō DeSoto, il y a un hall spacieux avec un bar, une salle de conférence divisible pour les petites et les grandes réunions, un spa pour 15 personnes, un centre de conditionnement physique, et des chambres distinctives avec de grands téléviseurs de 50 pouces, des chaises longues encastrées et des meubles avec rangement intégré.Le prix des chambres démarre à 125 dollars (108 euros pour une nuitée en octobre).Au sud de l'autoroute I-35, GLō DeSoto est à une courte distance du centre-ville de Dallas. DeSoto Dallas , Desoto, Texas 75115, Etats-Unis. Téléphone de l’hôtel (469) 747-3700.