Best Western ouvre un hôtel à Nîmes

Le Best Western Marquis de la Baume est une demeure d'époque dont certains plafonds et décors, inscrits aux monuments historiques, datent du XVIIe siècle. Il dispose aussi d'un escalier de pierres aux arcades ouvertes et de salles voûtées.Malgré ses attaches avec le passé, l’hôtel propose tout le confort moderne. Les 34 chambres offrent des salles de bain attenantes, dotées d'une douche à l’italienne ou d’une baignoire. Elles disposent entre autres d’une connexion Internet haut-débit gratuite et d'une télévision à écran plat.L'établissement offre un petit déjeuner de 7h à 11h, servi dans le patio aux beaux jours et dans la salle à manger, ornée de voûtes d’époque, le reste de l’année. Viennoiseries, produits régionaux, céréales et jus de fruits frais sont proposés aux convives. Le bar accueille les clients jusqu’à 1 heure du matin. La réception est ouverte 24h/24h tandis qu'un service d’e-conciergerie est disponible.L'adresse abrite également une salle de réunion modulable pouvant recevoir une dizaine de personnes.21 rue Nationale30000 NîmesTél : +334 66 76 28 42