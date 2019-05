Best Western ouvre un nouvel établissement à Nantes

Un établissement 3 étoiles baptisé Best Western Atlantys Hotel Zénith Nantes. Récemment rénovées, les chambres sont spacieuses et disponibles en 3 catégories : Confort, Supérieure et Familiale communicante. Elle comporte une télévision écran plat, une connexion Wifi haut débit et de la climatisation.



Le petit-déjeuner buffet y est servi dès 6h30 et le personnel de l'hôtel se tient disponible 24/24h. Un parking privé gratuit est également disponible devant l'hôtel.