Best Western s'installe à Meung-sur-Loir (Loiret)

Best Western La Porte des Châteaux dispose de 56 chambres spacieuses et élégantes. Les voyageurs d'affaires ont le choix entre les chambres «standard», «familiales» et «supérieures», toutes climatisées, avec balcon et salle de bain. Elles sont équipées d’une télévision à écran plat, certaines présentent un coin salon. Une connexion internet haut-débit et le wifi gratuit et illimité sont disponibles dans l'ensemble des locaux.L’établissement diversifie son offre et propose également des apparthôtels, du studio au T3 en passant par des «Dormitoirs» d’une capacité de 20 places.Les clients ont également à leur disposition un bar, un grand salon au niveau de l’entrée, une bibliothèque et un business corner.Les entreprises peuvent y organiser des événements. L’hôtel dispose en effet de trois salles de séminaire de taille différentes et amovibles. Toutes sont à la lumière du jour et possèdent une salle prive dédiée aux pauses et entretiens individuels. Elles sont également équipées de matériel pour les présentations professionnelles.Le restaurant «Le Carrousel» comprend deux espaces distincts : une brasserie réservée à la clientèle de l’hôtel et locale et une salle dédiée aux groupes d’affaires et qui communique avec les salles de séminaires. A la carte, des plats du jours et des spécialités locales composés de produits frais de saison servis par une équipe attentionnée.21 Rue de Blois45130 Meung-sur-LoireTél : +33 2 18693050