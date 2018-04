Best Western s'installe à Saint-Laurent-du-Var

Le Best Western Hôtel Journel Saint-Laurent-du-Var propose 38 chambres Art Déco dont 5 Studios avec terrasse. Réparties sur 5 étages , elles ont toutes une salle de bain privative avec douche à l’italienne, une connexion Wi-Fi haut-débit gratuit ainsi qu’une télévision à écran plat 41 pouces. Les chambres Classiques donnent sur la ville, tandis que les Classiques Terrasse et Supérieure Terrasse offrent un panorama sur l’arrière-pays.Un buffet est proposé à tous les clients, servi dans l’espace petit-déjeuner de 7h à 11h ou sur la terrasse. Il sert des mets salés et sucrés, fruits frais, céréales et boissons chaudes. Une formule express est également disponible au bar.La réception est ouverte de 6h30 à 22h00 et les services 24h/24h. Les hôtes peuvent utiliser l’application e-conciergerie et disposer d’un service de pressing. Un business corner à la disposition des voyageurs d’affaires.Doté d'un parking sécurisé de 16 places sur 2 niveaux, l’établissement est en face d’un arrêt de bus et l'aéroport de Nice est à 10 minutes en voiture. Un service de navette assure également le trajet.45 Avenue François Bérenger06700, Saint-Laurent-du-VarFranceTél : +334 89 22 41 56