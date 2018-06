Best Western se fait aussi littéraire à Montmartre

Le Best Western Plus Hôtel Littéraire Marcel Aymé a pris place à Montmartre, où l'auteur a vécu plus de quarante ans. L'établissement parisien a été designé par l’architecte Aude Bruguière. Les murs, les chambres et les espaces communs font références à l'œuvre de l'artiste par des éditions originales, des affiches de films, de pièces de théâtre, et de citations. Pendant leur séjour, les voyageurs d'affaires peuvent se replonger dans ses écrits emblématiques comme le Passe-Muraille, la Traversée de Paris ou encore les contes du Chats Perchés.L’hôtel 4 étoiles propose 39 chambres réparties en chambres classiques double, twin et supérieures. Il comprend également deux appartements et un studio. Toutes portent le nom d’un roman, d’une nouvelle, ou d’un ami de Marcel Aymé. Elles disposent d’une salle de bain privative, de produits d’accueil, d’un sèche-cheveux, d’une connexion wifi haut débit gratuite, et de l’air conditionné. Les chambres du dernier étage donnent vue sur les toits de Paris.L'équipe de l'établissement reçoit les hôtes 24h/24. Le check-in et check-out se font sur-mesure pour s’adapter aux conditions des clients. Le petit-déjeuner est servi en buffet à volonté de 7h à 10h30.16 Rue Tholoze,75018, Paris,Tél : +33 0142550506