Bien-être des travailleurs : une tendance qui se confirme dans le voyage d’affaires

Les problèmes de transports représentent la situation la plus redoutée par les voyageurs d’affaires puisque plus de la moitié (55%) les invoquent comme facteur de stress, suivis par les problématiques de connexion internet (37%). Mais le fait de devoir se repérer dans une destination inconnue ainsi que le décalage horaire semblent aussi être des situations de stress pour un quart des voyageurs.



Pour combattre ce sentiment de stress, les entreprises mettent en place des mesures pour le confort et la sécurité des voyageurs. La majorité des entreprises proposent des informations sur les risques pays et une fiche avec les numéros d’urgence à leurs collaborateurs. Pour compenser la fatigue dû aux déplacements professionnels, 35% des voyageurs bénéficient d’un repos compensateur offert par leur entreprise et 65% viennent un ou deux jours plus tôt pour s’adapter.



Selon l’étude, la wi-fi est le premier équipement indispensable dans l’appartement, suivi du parking et de la télévision. Une cuisine bien équipée a également son importance car c’est un élément différenciant par rapport à l’hôtel. La surface, le séjour et une cuisine sont des éléments de confort pour le voyageur.



Des équipements complémentaires tels qu’une imprimante et un ordinateur fixe à disposition sont également appréciés. Et l'on sait aussi désormais, que de plus en plus de voyageurs d'affaires privilégient un hébergement en appartement. L’appartement compense, par son confort et son calme, le stress des voyageurs et leur offre également la possibilité de vivre une nouvelle expérience voyage.