Bien-être et sécurité, les deux priorités des Travel Managers au Royaume-Uni

Les défis face auxquels les TM devront faire face en 2019 sont :

1. Responsabilité Sociétale des Entreprises (Duty of Care) (73 %)

2. Bien-être des voyageurs (70 %)

3. Sécurité des données (65 %)

4. Technologie et innovation (57 %)

5. Réduction des coûts (56 %)

6. Contenu exhaustif (55 %)

7. Responsabilité environnementale (30 %)

8. Services annexes (22 %)



Pour les sondés, la responsabilité sociétale et le bien être du voyageurs sont les 2 défis les plus importants pour leur entreprise cette année, et ce devant la réduction des coûts ou bien encore la responsabilité environnementale.



La sécurité des données reste très importante puisqu'elle arrive à la 3e place et que 100% des répondants ont insisté sur son importance. En revanche, 4% des travel managers considèrent encore que l'innovation technologique n'est pas une "priorité". Pourtant, le secteur voit son rythme de changement s’accélérer avec davantage d'applications mobiles et d'outils de réservation en ligne.



En parallèle, 78% des personnes interrogées qualifient la politique voyages de leur entreprise comme stricte. Afin d'améliorer le "bien-être" des voyageurs lors de leurs déplacements, certaines font désormais appel à des Chief Happiness Officer et 60% d'entre-elles encouragent activement les extensions "bleisure".



« Ce que révèlent ces statistiques sur les gestionnaires de voyages au Royaume-Uni, c'est qu'ils sont résistants et pleins de ressources, et qu'ils se soucient avant tout de leurs voyageurs. Les outils de réservation en ligne (Self booking tool) représentent l'avenir pour la plupart d'entre eux, et il est évident qu'avec un peu d'aide, chacun peut aborder la technologie, pour autant qu'elle soit simple et intuitive » , conclut Sam Cande, Country Manager pour le Royaume-Uni, Traveldoo.