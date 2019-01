Bientôt une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Dubaï

Mandarin Oriental Jumeira Dubai proposera 178 chambres et 78 suites. Leur décoration, confiée au designer international Jeffrey Wilkes, s'appuie sur une palette de couleurs bleu vif et terre pour offrir une atmosphère contemporaine rafraîchissante et calme. Par ailleurs, elles sont toutes équipées d'une télé smart, d'un bureau, d'un coffre fort, une machine Nespresso et d'un accès à internet.Le lobby accueillera les clients à leur arrivée avec une forêt de lumière. Il abrite, en effet, 14 arbres en bronze de sept, huit et neuf mètres de haut - chacun doté de 900 lumières. Les hôtes pourront aussi profiter de 6 restaurants et bars, d'un spa de 2000m² disposant de neuf salles de soin et d'un centre fitness.Le complexe peut également gérer des événements d'entreprise grâce à ses espaces MICE. Il dispose d'une salle de bal de 650m² ayant une terrasse avec vue sur la mer et 4 salles de réunion.Jumeirah Beach Road,Jumeira 1, PO Box 62092,Dubaï, Émirats Arabes UnisTel : +971 4 777 2222