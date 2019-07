Bip&Go lance un badge de télépéage valable dans plusieurs pays d’Europe

En 2016, Bip&Go avait lancé un badge de télépéage utilisable en France comme en Espagne. La société voit encore plus grand et crée un « Badge européen » qui sera valable sur les autoroutes de France, d’Italie, du Portugal et d’Espagne, mais aussi sur certaines compagnies de ferries et dans certains parkings. Ce badge a pour vocation principale de simplifier la vie des voyageurs en leur évitant de souscrire aux solutions de chaque pays. À noter que les péages des 4 pays concernés par la mesure disposent tous de couloirs réservés aux détenteurs de ce type de badges.









Le badge pour les 4 pays coûte 14 € (en plus des 6 € de frais de livraison). Il existe plusieurs abonnements, dont les prix varient également en fonction des éventuels pays choisis. Les voyageurs réguliers peuvent souscrire à un abonnement de 16 € pour la France, auxquels s’ajoutent 10 € pour des déplacements en Espagne, en Italie et au Portugal. D’autres abonnements existent pour les voyageurs occasionnels et pour les détenteurs d’avantages tels que des chèques Vacances. Chaque montant de péage est prélevé automatiquement le mois suivant.