Bird Office partenaire de Tendances MICE

Tendances Mice est un événement conçu pour répondre aux besoins des entreprises, agences et associations, en quête de lieux pour des réunions, séminaires ou soirées. Au programme : 6 éductours comprenant la visite de 3 à 5 sites, de décembre 2018 à mai 2019.



Un événement du tourisme d'affaires organisé par plusieurs acteurs régionaux du Grand Paris dont l'Office de tourisme de Roissy et le comité départemental du tourisme du Val-de-Marne. Bird Office devient le grand partenaire de Tendances Mice et aura comme objectif d'accompagner les professionnels dans les visites et leur faire connaître de nouveaux lieux à proximité de Paris.





Pour la clôture de l'événement, une soirée sera organisée le 2 juillet 2019 proposant des workshops, conférences et du networking avec des acteurs majeurs du MICE franciliens.