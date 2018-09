Bird Office : une levée de fonds de 5 millions d'euros

Bird Office, créée en 2014, a réalisé une seconde levée de fonds et obtenu 5 millions d’euros auprès de Caphorn Invest, Raise Venture et BNP Paribas Développement.



Cette opération va permettre à la start-up spécialiste de la réservation de salles et d’organisation d’événements d'entreprise de développer son offre.



Présente en France, Belgique, Suisse et au Royaume-Uni, elle compte s’étendre à trois autres pays européens à l’horizon 2021.