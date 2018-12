Bison Futé : les prévisions pour la période du réveillon

Pour cette deuxième semaine de congés scolaires et de festivités, de nombreux déplacements sont attendus, notamment en direction des stations de ski. Des ralentissements sont donc prévus en provenance du nord sur l’autoroute A6, en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Dans le détail :

Samedi 29 décembre, la circulation sera dense à partir du nord du pays ou de la région parisienne en direction des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les axes A40, A42 et A43.



Dans la nuit du lundi 31 décembre, les automobilistes rencontreront quelques difficultés temporaires en début de soirée pour les trajets vers les lieux de festivités. Bison Futé ajoute " En principe, la nuit du nouvel An ne connaît pas de véritable problème de congestion malgré une circulation inhabituelle. Elle est cependant très accidentogène en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après les fêtes et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas)".



Mercredi 2 janvier, le trafic routier sera dense en direction des grandes métropoles. Des retours de vacances viendront s’ajouter aux déplacements de loisirs en raison des congés scolaires. Les principales difficultés sont attendues sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la capitale.



Dans le sens des départs

- Samedi 29 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38, 69, 73, 74).



Dans le sens des retours,

- Mercredi 2 janvier est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.