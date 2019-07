Bison Futé : premier week-end de départs en vacances

Week-end chargé en France pour les automobilistes ! Sans surprise, la circulation sera particulièrement dense sur les grands axes en direction du sud et des régions côtières comme la Normandie, la Bretagne et le Sud-Ouest.



Dès vendredi, Bison Futé annonce une journée classée rouge en Ile-de-France et verte dans le reste du pays, même si des bouchons sont à prévoir sur l'A6 et l'A10.



Samedi, le orange sera de mise au niveau national et rouge en région parisienne. Les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest et l’Espagne. Les départs se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu de l’après-midi. En Île-de-France, tôt le matin, la circulation sera très dense.



Dimanche, la journée est classée orange en Bourgogne, Grand Est et Auvergne Rhône-Alpes et verte sur le reste du territoire. Comme chaque dimanche, la circulation sera particulièrement compliquée en fin de journée aux abords de Paris.