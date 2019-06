Bison Futé: weekend classé rouge en Île-de-France et orange au niveau national

En Ile-de-France, toute le weekend est classé rouge, dès vendredi après-midi ainsi que le samedi dans le sens des départs, puis le dimanche dans le sens des retours.



Vendredi et samedi, il est conseillé de quitter ou traverser la région parisienne avant 12 heures. "Le boulevard périphérique, les autoroutes A86 et A6b, seront également concernés par ces difficultés", explique Bison Futé.



Pour le reste du pays,

Dans le sens des départs :

Vendredi 28 juin : ORANGE au niveau national

Samedi 29 juin : ORANGE au niveau national

Dimanche 30 juin : VERT au niveau national



Dans le sens des retours :

Vendredi 28 juin : VERT au niveau national

Samedi 29 juin : VERT au niveau national

Dimanche 30 juin : VERT au niveau national



Pendant cette période de canicule, Bison Futé conseille de décaler son voyage en dehors des heures les plus chaudes (12h à 16h), de multiplier les arrêts pour se reposer et de penser à prendre de l'eau en quantité suffisante.