BlackLane lance son service de conciergerie d'aéroport

Un nouveau service de conciergerie privée qui permet aux voyageurs de se déplacer sans perdre un seul instant dans les files d'attente si nombreuses dans les aéroports.



Pour les voyageurs à l'arrivée, le concierge vous accueille dès la sortie de l'avion ou après la douane (selon les règles de l'aéroport) avec un panneau à votre nom. Il vous assiste pour les bagages, vous conduit en tête des guichets de douane et d'immigration. Il vous escortera ensuite jusqu'à votre véhicule.



Pour les passagers au départ, le concierge vous rejoint à votre véhicule. vous aide pour les bagages et contourne les lignes de sécurité et d'immigration. À l'intérieur du terminal, il vous assiste pour le remboursement de la TVA et les achats hors taxes, puis vous escorte jusqu'au salon et/ou à la porte d'embarquement.



Pour les passagers en transit,le concierge vous retrouve à la porte de l'avion ou après la douane. Il vous assiste avec les bagages (y compris la revérification), contourne les lignes de sécurité et d'immigration, et vous escorte jusqu'au salon et/ou à la porte d'embarquement.



Avec ce PASS vous disposez de trois heures dans les salons des compagnies aériennes dans plus de 500 aéroports à travers le monde. pour profiter de la nourriture et des boissons, des douches, du Wi-Fi et d'autres commodités.



Il est possible de réserver les services PASS ensemble ou séparément, avec ou sans chauffeur Blacklane.

Le PASS coupe-files coûte 100 dollars (87,92 euros) et le PASS d'accès aux salons d'aéroports est vendu 50 dollars (43,96 euros).



Les services Blacklane sont disponibles dans 260 villes de 50 pays.