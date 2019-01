Bleisure : Mgallery repense son offre bien-être

Si les plannings chargés des déplacements professionnels ne permettent pas toujours aux voyageurs d'affaires de visiter le ville ou découvrir un musée, il est parfois possible de dégager 30min/1h pour s'offrir un soin au spa de l'hôtel. Mgallery proposera à ces adaptes du bien-être une expérience totalement repensée.



Centrée sur la promotion de l’énergie, de la beauté et de l’équilibre personnel, la nouvelle approche débute par la prise en compte du mode de vie spécifique de l'hôte. Les clients peuvent ainsi découvrir, dans chacune des adresses de la marque et tout au long de leur séjour, un éventail d’initiatives bien-être. Ils peuvent, par exemple, profiter des soins proposés par des partenaires beauté, bénéficier d’un traitement personnalisé en lien avec l’histoire de l’établissement, assister à un cours de fitness dans un endroit inattendu de l’hôtel, ou encore s’adresser une lettre à eux-mêmes, dans laquelle ils capturent leurs engagements pris pendant leur séjour.



Cette expérience holistique sera déployée dans les 26 pays qui accueillent les boutiques-hôtels de la marque, notamment à l’Hôtel Paris Bastille Boutet (France), à l’INK Hotel Amsterdam (Pays-Bas), à l’Hôtel des Arts de Saigon (Vietnam), ou encore à l’Hôtel Muse Bangkok Langsuan (Thaïlande). Certains programmes seront proposés dans l’ensemble de la collection (offre Inspired by Her, soutien d’organismes de bienfaisance, soin signature...), tandis que d’autres seront réservés à certaines adresses (engagements personnels, expérience autour du thé, remise en forme en chambre...).