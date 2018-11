Bleu Voyages : "Nous continuerons d'investir dans l'humain"

Jean-Pierre Laurente, directeur général Bleu Voyages : Sur le marché du voyage d'affaires nous nous positionnons historiquement sur les PMI, PMO, organisations internationales, marchés publics, et plus récemment les ONG. Concernant les ONG, c'est un marché de niche que nous avons réussi à pénétrer grâce aux connaissances spécifiques de nos collaborateurs. Aujourd'hui nous travaillons avec Handicap International ou bien encore Action Contre la faim. Nous sommes sur ce marché depuis une dizaine d'année mais la demande s'intensifie et ces acteurs ont besoin de personnes aux connaissances très spécifiques.



Actuellement, nous ne sommes pas ouverts au CAC40. Nous avons effectivement répondu à un appel d'offres lancé par Carrefour Voyages mais nous n'avons pas eu le contrat, remporté par le groupe Marietton. Ce n'est pas une déception, plus une expérience qui nous a permis de nous confronter à une autre façon de construire un appel d'offres, notamment sur le pricing. C'est toujours enrichissant de se frotter à un environnement inconnu mais nous n'avons pas l'ambition de nous positionner sur le marché des entreprises du CAC40.