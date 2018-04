Bloqués à New York par une tempête de neige en janvier, 250 passagers attaquent XL Airways et Norwegian

manquements au droit à l'information, à l'assistance, des préjudices moraux et corporels et enfin une pratique commerciale déloyale".

Pour la première fois en France, 250 passagers mécontents ont décidé de faire front commun face à XL Airways et Norwegian. Ils reprochent aux compagnies aériennes de ne pas les avoir aidés et informés pendant la tempête de neige qui les a bloqués plusieurs jours à New York début 2018.Leur avocate Lorraine Papart a déposé une procédure collective devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 avril 2018 pour "Selon Le Parisien , les plaignants réclament 2,5 millions d'euros de réparation., détaille Lorraine Papart., explique Yasmine Awad, qui est restée bloquée trois jours dans la ville américaine.Selon l'avocate, malgré les démarches de plusieurs voyageurs, à ce jour seulement quelques uns auraient obtenu une compensation.De son côté, XL Airways rappelle qu'elle a fait face à une "lors de cette tempête qui a duré du 4 au 11 janvier 2018. En plus des conditions météo, l'aéroport new-yorkais était perturbé par la collision de deux avions et l'explosion d'une canalisation. Elle assure également avoir mis en place une cellule de crise et d'avoir informé les passagers par SMS ou e-mail.